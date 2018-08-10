Мэрия отменила три разрешения на строительство многоквартирных домов во Владивостоке

Три разрешения на строительство многоквартирных домов отменила администрация Владивостока. Такое решение было принято главой города после рабочих выездов на места предполагаемой застройки, сообщает PRIMPRESS.