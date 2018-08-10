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Мэрия отменила три разрешения на строительство многоквартирных домов во Владивостоке
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Мэрия отменила три разрешения на строительство многоквартирных домов во Владивостоке 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Три разрешения на строительство многоквартирных домов отменила администрация Владивостока. Такое решение было принято главой города после рабочих выездов на места предполагаемой застройки, сообщает PRIMPRESS.
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