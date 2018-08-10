Россия создаст свою версию тяжелого транспортника Ан-124 «Руслан»

ПАО «Ил» планирует к 2022 году создать модернизированную версию тяжелого транспортного самолета «Руслан» — Ан-124-100М — почти за 3,5 млрд рублей. Соответствующая информация размещена в годовом плане закупок компании на 2018 год, опубликованном на портале госзакупок, передает ТАСС

«Переоборудование самолета Ан-124-100 (ВТА) в облик Ан-124-100М (ВТА), аэродромное обеспечение и испытания», — говорится в документе.

Начальная (максимальная) цена договора превышает 3,45 млрд рублей. Закупка предусмотрена у единственного поставщика (АО «Авиастар СП»), срок исполнения договора — декабрь 2021 года.

Согласно плану, ОКБ «Кристалл» более чем за 33,4 млн рублей до декабря 2018 года заменит отечественными аналогами электропроводные центробежные насосы для Ан-124-100М, а холдинг «Технодинамика» заменит импортные насосные станции и агрегаты воздушного судна почти за 18,6 млн рублей.

Также в документе сообщается, что до декабря 2018 года Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) за 3 млн рублей должен подготовить заключения «на технический проект по аэродинамике, прочности, включая экспертизу обоснования продления срока службы самолета Ан-124-100 (ВТА)». Кроме того, институт должен выполнить расчеты для обеспечения продления более чем до 45 лет назначенного срока службы модернизированного «Руслана».

Часть работ планируется заказать у Научно-испытательного института эргатических систем (НИИЭС) за 3 млн рублей. Он разработает эргономичные материалы для «организации процессов и средств деятельности экипажа Ан-124-100М».

Ан-124-100М создается на базе советских транспортников Ан-124 «Руслан», создаваемых на Украине. Ранее предполагалось, что самолет будет создаваться совместно Россией и Украиной. В конце июля 2013 года появилась информация о том, что на заводе «Авиастар-СП» начата работа по возобновлению производства Ан-124. В августе 2014 года замглавы Минпромторга России Юрий Слюсарь заявил, что российско-украинский проект возобновления производства и модернизации тяжелого транспортного самолета в связи с политической ситуацией больше не стоит на повестке дня, как и другие совместные российско-украинские проекты в авиастроении.

В июне нынешнего года командующий российской военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов сообщил, что в России могут заново начать производить «Русланы». При этом он уточнил, что еще рано утверждать наверняка, однако вопрос стоит на повестке и «регулярно рассматривается».

В свою очередь, на украинском авиапредприятии «Антонов» заявили, что модернизация модели невозможна без участия украинской стороны.