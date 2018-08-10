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Глава Камчатки доложил Медведеву о ситуации в рыбопромышленной отрасли
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Глава Камчатки доложил Медведеву о ситуации в рыбопромышленной отрасли 

ТАСС 1 час назад
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 августа. /ТАСС/. Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин доложил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву о ситуации в рыбопромышленной отрасли региона и строительстве сейсмостойкого жилья.
Во время встречи глава правительства попросил губернатора рассказать о том, как обстоят дела в рыбной отрасли. Глава региона доложил, что, по последним данным, в регионе добыто более 280 тыс. тонн лосося, что является рекордным показателем за последние годы. По словам Илюхина, Камчатка за последние десять лет является лидером в области добычи рыборесурсов не только на Дальнем Востоке, где край занимает около 40%, но и в целом по России — порядка четверти всех уловов в стране приходится на рыбаков Камчатки.
"Наша рыбная промышленность является и лидером в инвестициях в инфраструктуру. За последние годы на эти цели было выделено порядка 30 млрд рублей, создано 20 новых рыбоперерабатывающих производств, которые сегодня выпускают рентабельную продукцию. На некоторых таких заводах суточная производительность достигает 400 тонн продукции. В целом перспективы развития рыбоперерабатывающей промышленности очень хорошие", — отметил губернатор.
Илюхин подчеркнул, что развитию отрасли способствуют и такие федеральные механизмы поддержки, как территория опережающего развития. «У нас порядка 170 резидентов ТОР, многие из них имеют отношение к рыбопромышленному комплексу», — пояснил глава региона.
Илюхин также рассказал об исполнении программы строительства сейсмостойкого жилья. «С 2013 года на Камчатке сейсмоусилено 45 жилых домов, 13 специальных объектов, построено 35 новых сейсмостойких жилых домов, переселено более 1700 семей в новые квартиры. Мы с учетом софинансирования на эти цели потратили более 8 млрд рублей», — сообщил глава региона. По его словам, в текущем году на реализацию этой программы заложено более 600 млн рублей.
Отчитываясь о реализации президентских майских указов, Илюхин отметил рост заработной платы в регионе. «В целом по экономике сегодня средняя зарплата составляет порядка 70 тыс. рублей, значительный рост отмечен в здравоохранении, в образовании, в культуре. Эту работу мы продолжаем», — заключил глава Камчатки.
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