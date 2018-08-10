ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт требует с администрации Кстовского района почти 75 млн руб

Свыше 73 млн руб. обязана выплатить администрация Кстовского района компании «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» по исполнительному листу, направленному в июле в адрес департамента финансов. Копия документа поступила в распоряжение агентства новостей Newsroom24.

Согласно заявлению, которым сопровождается исполнительный лист, администрация являлась ответчиком по делу А43-33922/2017, рассмотренному Арбитражным судом Нижегородской области. В суде установлено, что Комитет по управлению муниципальным имуществом Кстовского муниципального района и ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» был заключен договор аренды земельного участка с кадастровым №52:26:080004:0026 площадью 176 тыс. 793 кв.м возле села Великий Враг. Участок предоставлялся под производственную базу Кстовского цеха налива нефтепродуктов. Расчет арендной платы производился на основании кадастровой стоимости земельного участка в размере 214 млн 53 тыс. руб.

Однако, не согласившись с установленной стоимостью данного земельного участка, ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» обратилось в Нижегородский областной суд с исковым заявлением об установлении кадастровой стоимости вышеназванного земельного участка равной его рыночной стоимости. Суд требование истца удовлетворил, и кадастровая стоимость земельного участка была снижена до 72 млн 890 тыс. руб.

В дальнейшем ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» несколько раз обращалось к администрации с заявлением о возврате излишне уплаченной суммы арендных платежей в размере 70 млн 431 тыс. Но чиновники каждый раз отвечали, что переплата будет зачтена в счет будущих платежей по договору. Поскольку это не устроило ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт», арендатор обратился в арбитраж.

По решению арбитражного суда помимо 70 млн 431 тыс. руб. необоснованного обогащения администрация должна выплатить еще 3 млн 83 тыс. руб. процентов за пользование чужими деньгами и 200 тыс. госпошлины.

Кстати, ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» ликвидируется как юридическое лицо и налогоплательщик в Нижегородской области, о чем мы сообщали ранее.