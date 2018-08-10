В Саратове средняя стоимость рыболовных принадлежностей составила 850 рублей

Сервис объявлений Юла проанализировал спрос на рыболовные снасти и выяснил, сколько они стоят в Саратове. Рыбалка среди горожан вошла в тройку популярного вида летнего досуга. Средняя цена рыболовных снастей составила 850 рублей, что на 15% ниже чем в среднем по стране. Для сравнения, самая высокая средняя стоимость аналогичных товаров оказалась в Тюмени (1 500 рублей). А самая низкая — в Красноярске (600 рублей).

Наиболее популярным товаром для рыбалки в Саратове стали удочки и спиннинги. На них пришлось больше половины от всех продаж в категории на Юле (59%). На втором месте оказались приманки и воблеры с долей в 15%. Замыкает тройку удилища — 9% покупок.

Дороже всего в Саратове продают удилища. Их средняя цена на Юле в городе составляет 2 тысячи рублей. Дешевле всего стоят крючки, грузила и поплавки — 200 рублей.