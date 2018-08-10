Спрос на складскую недвижимость в Санкт-Петербурге восстанавливается

Так, впервые с начала года их доля превысила 50% в структуре сделок и составила рекордные 54%, а в абсолютных цифрах они заняли свыше 50 тыс. кв. м. Традиционный рост показали также фармацевтическая и пищевая индустрия. «Так, в числе лидеров по динамике за первое полугодие 2018 года находится производство мебели (рост на 27%) и электрического оборудования (на 26%)», — комментирует руководитель отдела исследований компании JLL в Санкт-Петербурге Владислав Фадеев

За счет большого объема сделок доля свободных площадей за апрель-июнь 2018-го на складском рынке Петербурга снизилась с 5,7% до 5,3%, что объясняется в том числе отсутствием ввода качественных складов в первом полугодии. «Сроки ввода некоторых складских комплексов были перенесены, поэтому мы понизили прогноз ввода на 2018 год до 113,6 тыс. кв. м. Из планирующихся до конца года площадей около 65% уже заняты, поэтому прирост свободного предложения будет невелик», — добавляет В. Фадеев.