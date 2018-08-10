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Ветеран Афгана и Чечни лишился жилья из-за мошенников
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Ветеран Афгана и Чечни лишился жилья из-за мошенников 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В Краснодарском крае бывший военнослужащий взял кредит в 300 тысяч рублей, в результате чего его семья осталась без квартиры.
В городе Кореновск Краснодарского края бывший военный, участвовавший в войне в Афганистане и боевых действиях в Чечне, пострадал из-за мошеннических действий местного предпринимателя, в результате чего лишился единственной квартиры.
Как стало известно RT, 55-летний Сергей Бухтияров, нуждаясь в деньгах, занял 300.000 рублей у предпринимателя Сергея Шрамко. Оформляя документы на микрозайм, Шрамко предложил Бухтиярову сделать это через договор купли-продажи его квартиры, а также договор аренды жилья с правом выкупа. Таким образом, Бухтияров должен был выплачивать предпринимателю арендную плату, которая по документам и составляла проценты по займу.
Ветеран полгода отдавал по 21600 рублей за кредит, когда выяснилось, что за это время его двухкомнатную квартиру, полученную от Министерства обороны РФ в 1995 году, переоформили на другого человека.
Экс-военнослужащий обратился в суд в 2014 году, но там ему отказали в восстановлении справедливости. После чего предприниматель, выдававший займ, выписал его семью с маленьким ребенком из квартиры. С помощью точно такой же схемы бизнесмен сумел лишить жилья еще 7 семей.
В настоящий момент делом занимается СК и Генеральная прокуратура.
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Комментарии  Ещё 4 источника 
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