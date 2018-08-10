Как строится Челябинск? Где появятся коттеджи и детсады

В 2018 году по сравнению с 2017-м объёмы сдачи нового жилья в Челябинской области должны вырасти с 1,4 млн до 1,46 млн кв. м, а к 2024-му составить не менее 2 млн кв. м. Об этом заявил на пресс-конференции министр строительства и инфраструктуры региона Виктор Тупикин

Заработать на квартиру за 2 года

В 2017 году по сравнению с 2016-м рост ввода жилья на Южном Урале составил 7%. В первом полугодии 2018-го введено более 554 тысяч кВ. м, в том числе свыше 300 тысяч кв. м — индивидуального. Сегодня дефицита нового жилья в регионе не наблюдается. Лидерами строительства остаются Челябинск, Миасс, Кыштым и Чебаркуль.

«Застройщики, несмотря на отмену долевого строительства и потерю дешёвых денег дольщиков, легко могут увеличить ежегодный ввод до 2 млн «квадратов», как это уже наблюдалось в 2008-м и 2014 году, но чётко отслеживают покупательную способность населения, — сказал министр Виктор Тупикин. — В результате предпринимаемых президентом и правительством мер к 2024 году объёмы ежегодного ввода жилья в России планируется увеличить в полтора раза — до 120 млн кв. м. Для этого власти хотят снизить максимальную процентную ставку по ипотеке до 7,5% годовых. Средняя российская семья должна получить возможность заработать на отдельную квартиру в течение двух с половиной лет. Строителям необходимо понять, что людям сегодня необходимы не просто квадратные метры жилья, а комфортная, удобная для жизни среда. 2024 год станет переломным. С этого года количество сносимого аварийного жилья впервые будет превышать количество жилья, признаваемого аварийным. В нынешнем году из бюджета Челябинской области было направлено более 1 млрд рублей на ликвидацию 80 тысяч кв. м ветхо-аварийного жилья».

На строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры в новостройках выделено 5,8 млрд рублей, что почти в четыре раза больше, чем в 2017 году. Эти деньги пошли на строительство более 40 объектов образования, здравоохранения, спорта, культуры и коммунального хозяйства, в том числе новых школ на 300, 500, тысячу и полторы тысячи учащихся в Чурилово, на Краснопольской площадке в Курчатовском районе Челябинска, в 55-м микрорайоне, регионального центра подготовки по шорт-треку, детских садов в Челябинске, Аше и Сосновском районе.

Купить коттедж Путина

К намеченным на 2020 год саммитам ШОС БРИКС под Челябинском будут построены три президентских коттеджных посёлка, где будет по восемь таун-хаусов для размещения президентов стран-участниц и по 60-70 элитных коттеджей для размещения их свиты. После завершения форумов это жильё в посёлке Смолино на месте бывшего пионерского лагеря «Чайка», посёлке «Терема» на озере Кременкуль и «Белый хутор» (посёлок Северный) в Сосновском районе сможет купить на аукционе любой желающий.

Сейчас на Южном Урале наблюдается рост спроса на мало— и среднеэтажное жильё с развитой инфраструктурой. Запланированные к саммитам мероприятия реализуются по графику, без существенного отставания.

Что благоустроили?

С начала года на реализацию приоритетного проекта «Городская среда» направлено более 1,054 млрд рублей: 854 млн из федерального бюджета, свыше 200 млн — из областного, а также 50 млн из бюджетов территорий. Деньги пошли на благоустройство девяти выбранных самими жителями общественных территорий, в том числе территории детской спортивной школы «Факел» в Калининском районе, тропы здоровья в парке Никольская роща, парков и скверов в Курчатовском, Металлургическом, Ленинском, Центральном, Тракторозаводском и Советском районах. До начала октября будут приведены в порядок экологический парк в Магнитогорске, спуск к озеру Синара в Снежинске, парк Александра Пушкина в Кыштыме и парк «Молодёжный» в Златоусте.

«В 2019 году появится новый генеральный план застройки Челябинска, — сообщил заместитель главы областного центра по вопросам строительства Владимир Слободской. — Разработкой генплана с 2017 года занимается московская компания «Гипрогор». Теперь миллионный город будет развиваться не вширь, а вглубь и ввысь. В Челябинске уже выделено 12 территорий в Ленинском, Металлургическом и Тракторозаводском районах, где ветхое малоэтажное жильё предполагается поэтапно заместить современными комфортными высотными жилыми комплексами. Пока заключены договоры с инвесторами на преобразование трёх таких территорий. Особое внимание при этом будет уделено сохранению и развитию так называемого зелёного пояса города. На застраиваемых территориях появятся новые скверы, парки и сады».

Кстати, в 2019 году в Челябинске после доработки проекта предполагается возобновить замороженное строительство моста-путепровода на Троицком тракте. Этот недострой несколько лет создаёт проблемы участникам дорожного движения и коммунальщикам.

Где построят детсады

Строительство жилья в Челябинске продолжается опережающими темпами. В 2017 году в городе ввели 702 тысячи кв. м вместо планировавшихся первоначально 490 тысяч. В 2018-м план по вводу составляет 600 тысяч «квадратов», в том числе 180 тысяч — индивидуального жилья. До конца года в Челябинске появятся семь новых детских садов — в Чурилово, 20-м и 27-м микрорайонах, Парковом-2, Академ Риверсайд и на проспекте Победы. В 2018-2019 годах на выделенные из бюджета 270 млн рублей в Челябинске планируется расселить 185 аварийных квартир. К саммитам ШОС и БРИКС 2020 года в городе должны быть достроены все незавершенные гостиницы, приведены в порядок 29 гостевых маршрутов, отремонтированы фасады почти 200 зданий, убраны с улиц все нелегальные киоски. Коренным образом преобразится набережная реки Миасс в центре города. Русло реки предполагается очистить и углубить, берега — озеленить и благоустроить.

В 2020 году на Северо-Западе появится современная поликлиника на 1 800 посещений в сутки, что разгрузит имеющиеся в районе медицинские учреждения. В сельских территориях к этому времени планируется построить 100 новых фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики с благоустроенным жильём для медработников.