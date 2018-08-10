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Пенсионерку обманным путём заставили купить водоочиститель за 54 000 рублей
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Пенсионерку обманным путём заставили купить водоочиститель за 54 000 рублей 

tvernews.ru 57 минут назад
В прокуратуру Калязинского района обратилась местная жительница с заявлением о нарушении ее прав при покупке водоочистителя у ООО «ГидроРесурсЭлитСервис».
28 декабря прошлого года женщина заключила и подписала с компанией договор купли-продажи фильтра для воды стоимостью 54 000 рублей. Однако заявительница сообщила, что была введена в заблуждение продавцом, поскольку он уверил её, что эта услуга является обязательной для всех жителей многоквартирного дома.
Прокурор района обратился с иском в суд с требованием о расторжении договора купли-продажи и о взыскании с ООО «ГидроРесурсЭлитСервис» денег, оплаченных по договору (54 000 рублей), а также штрафа за невыполнение требований потребителя в размере 27 200 рублей. Калязинский районный суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме.
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