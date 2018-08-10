Пенсионерку обманным путём заставили купить водоочиститель за 54 000 рублей

В прокуратуру Калязинского района обратилась местная жительница с заявлением о нарушении ее прав при покупке водоочистителя у ООО «ГидроРесурсЭлитСервис».

28 декабря прошлого года женщина заключила и подписала с компанией договор купли-продажи фильтра для воды стоимостью 54 000 рублей. Однако заявительница сообщила, что была введена в заблуждение продавцом, поскольку он уверил её, что эта услуга является обязательной для всех жителей многоквартирного дома.

Прокурор района обратился с иском в суд с требованием о расторжении договора купли-продажи и о взыскании с ООО «ГидроРесурсЭлитСервис» денег, оплаченных по договору (54 000 рублей), а также штрафа за невыполнение требований потребителя в размере 27 200 рублей. Калязинский районный суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме.