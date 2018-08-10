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ОНФ предложил убрать с рынка ипотеки организации, неподконтрольные Банку России и ДОМ.РФ
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ОНФ предложил убрать с рынка ипотеки организации, неподконтрольные Банку России и ДОМ.РФ 

Единый реестр застройщиков 47 минут назад
Фото: Единый реестр застройщиков
По мнению представителей Общероссийского народного фронта, данная мера позволит защитить граждан России от мошенничества со стороны нелегальных заимодавцев. Фото: www.antimaidan.ru С письмом, предлагающим усовершенствовать механизмы защиты прав потребителей финансовых услуг, к руководству Банка России обратились представители Общероссийского народного фронта. Содержание письма с полным перечнем рекомендуемых мер представлено на сайте ОНФ. В числе прочего в нем предлагается «законодательно проработать вопрос запрета выдачи и запрета уступки ипотечных жилищных кредитов (займов) нерегулируемым финансовым организациям». Также высказывается пожелание разработать при участии Банка России и ОНФ стандарт ипотечного кредитования, который устанавливал бы «правила ответственного поведения кредитора» на всех этапах оказания данной финансовой услуги. Фото: www.ytimg.com Иными словами, ОНФ призывает оградить граждан России от вовлечения их в разного рода мошеннические схемы (с последующим отъемом недвижимости) со стороны различных заимодавцев и «выбивателей долгов», включая нелегальные (не включенные в реестр ЦБ) микрофинансовые организации и потребительские кооперативы. Дело в том, что сегодня российское законодательство не ограничивает ни физических, ни юридических лиц в праве выдавать гражданам РФ кредиты под залог жилья (подчас, единственного), а также переуступать долги по таким займам третьим лицам. Как стало известно «Коммерсанту», в Банке России согласились с позицией ОНФ по данному вопросу. В связи с чем ЦБ совместно с Минфином, депутатами обеих палат подготовил поправки к ряду законодательных актов, «ограничивающие круг лиц, имеющих право выдавать как ипотечные займы, так и потребительские кредиты, исключительно финансовыми организациями, поднадзорными регулятору или ДОМ.РФ». Фото: www.baikal-info.ru
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