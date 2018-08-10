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Росреестр: Число сделок по ипотеке выросло в Москве на 74,5 процента
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Росреестр: Число сделок по ипотеке выросло в Москве на 74,5 процента 

Российская Газета 29 минут назад
Фото: Российская Газета
Росреестр зафиксировал рост активности жителей российской столицы на рынке жилищного кредитования. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.
С января по июль текущего года было зафиксировано свыше 46,56 тысяч ипотечных сделок. При том, что за аналогичный прошлогодний период таких сделок было всего около 26,7 тысяч.
Кроме того, растущий спрос отмечен и на вторичном рынке столицы. С начала года Росреестр по Москве зафиксировал 81482 перехода прав по договорам купли-продажи (мены) жилья (из них в июле — 13270), что на четверть больше, чем за первые семь месяцев 2017 года (64,9 тысяч).
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