Яхты подешевели на 33% в Новосибирске

Эксперты «Avito Авто» проанализировали рынок водного транспорта в Новосибирске и выяснили, что жителей города, как и граждан страны в целом, больше всего интересуют моторные лодки, которые можно купить менее чем за 41000 рублей. Самым дорогим транспортом в Новосибирске остаются катера и яхты по стоимости почти 109000 рублей, а самым доступным — надувные лодки, которые можно приобрести за 22000 рублей.

Заметнее всего в Новосибирске за год снизилась стоимость самого дорогого транспорта, катеров и яхт, — на 33%, составив 108664 рубля против 162289 рублей в 2017 году. При этом на 154% выросла средняя цена весельных лодок, самого дешевого в России транспорта, с 16314 рублей до 41546 рублей. Надувные лодки, самые дешевые в городе, за год снизились в цене на 11% до 21641 рубля. Совокупный интерес к водному транспорту в Новосибирске снизился на 2%, в то время как по всей стране вырос на 3%.

По данным «Avito Авто», чаще всего в 2018 году жители Новосибирска интересовались моторными лодками: более половины запросов пришлось на эту категорию (53,7%). На втором месте, как и ранее, оказались надувные лодки (38,4%), на третьем — весельные (4,4%). Совокупная доля гидроциклов, катеров, каяков и каноэ составила всего 3,5%. Спрос по России в целом имеет такую же структуру.

В январе в Новосибирске искали стюарда или стюардессу на VIP-яхту. За эту работу соискателю предлагали зарплату в 180 тысяч рублей в месяц.