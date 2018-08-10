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Впервые с августа 2016 года курс доллара превысил 67 рублей
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Впервые с августа 2016 года курс доллара превысил 67 рублей 

РИАМО 39 минут назад
Фото: РИАМО
По данным Московской биржи, курс доллара перевалил за 67 рублей впервые с 3 августа 2016 года, сообщает в пятницу Газета.ru.
«Курс доллара вырос на 44 копейки и составил 67,09 рубля. Курс евро снизился на 20 копеек до 76,74 рубля. В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть растут», — говорится в сообщении.
Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,01%, составив 66,82 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре увеличились на 0,11% — до 72,15 доллара за баррель.
Ранее официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, вырос на 3 рубля до 76,82 рубля, курс доллара увеличился на 2,69 рубля до 66,28 рубля.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла, по сравнению с показателем на 9 августа, на 2,83 копейки, составив 71,02 рубля.
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