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Два объекта коммерческой недвижимости в Академическом районе выставили на аукционы
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Два объекта коммерческой недвижимости в Академическом районе выставили на аукционы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: За Калужской заставой
Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.
«Два объекта коммерческой недвижимости в Академическом районе Москвы выставлено на аукционы. Дома, в которых инвесторы могут приобрести площади, расположены на ул. Кржижановского в пешей доступности от станций метро «Академическая» и «Профсоюзная», — говорится в сообщении.
Площадь первого лота составляет 214 кв. м. Он находится в подвале жилого пятиэтажного дома. Износ составляет 31% по данным БТИ на 1997 г. Отмечается, что сам лот имеет обременение — сервитут, оформленный соглашением о правовом регулировании использования нежилых помещений заключенного между ГУП «ЦУГИ» и ООО «Смарт-Инвест М». Его стартовая стоимость — 18,1 млн руб.
Второй лот расположен на первом этаже и в подвале жилого дома. Его площадь — 708 кв. м. При этом процент износа составляет 43%, по данным БТИ на 2009 г. Обременений нет, стартовая стоимость лота — 58,9 млн руб.
Как отметил глава департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев, Юго-Западный административный округ является одним из самых привлекательных районов столицы, благодаря развитой культурно-досуговой, деловой и социальной инфраструктуре.
«Оба реализуемых в настоящее время объекта находятся в хорошем состоянии, расположены на первой линии домов, имеют отдельные входы. К объектам стоит присмотреться тем, кто готов к приобретению имущественных активов», — сообщил Геннадий Дегтев.
Все объекты подключены к инженерным коммуникациям. Аукционы пройдут 19 сентября 2018 г.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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