В Тюмени с начала года земельные участки получили более 500 многодетных семей

516 многодетных семей получили земельные участки в Тюменской области с начала текущего года, пишет Nashgorod.ru.

5 октября 2011 года правительством Тюменской области был принят закон № 64 «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей». В рамках этого закона земельными участками были обеспечены 6792 семьи.

Из них 2000 составляют семьи, имеющие трёх и более детей; 429 семей, имеющих в своем составе ребенка-инвалида и/или родителя-инвалида. В процентом соотношении 52,6% семей подавших заявление на получение земельного участка получили свой надел.