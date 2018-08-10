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В Тюмени с начала года земельные участки получили более 500 многодетных семей
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В Тюмени с начала года земельные участки получили более 500 многодетных семей 

Rambler News Service 57 минут назад
Фото: tumix.ru
516 многодетных семей получили земельные участки в Тюменской области с начала текущего года, пишет Nashgorod.ru.
5 октября 2011 года правительством Тюменской области был принят закон № 64 «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей». В рамках этого закона земельными участками были обеспечены 6792 семьи.
Из них 2000 составляют семьи, имеющие трёх и более детей; 429 семей, имеющих в своем составе ребенка-инвалида и/или родителя-инвалида. В процентом соотношении 52,6% семей подавших заявление на получение земельного участка получили свой надел.
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