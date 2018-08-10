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Объем страховой премии СК «Согласие-Вита» за первое полугодие вырос на 120%
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Объем страховой премии СК «Согласие-Вита» за первое полугодие вырос на 120% 

Банки.ру 24 минуты назад
Объем полученной страховой премии страховой компании «Согласие-Вита» за первое полугодие 2018 года вырос более чем на 120% и достиг 1,6 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе страховщика.
Страховые резервы компании увеличились в два раза и составили более 1 млрд рублей.
Выплаты достигли 29 млн рублей.
Во II квартале начались продажи новых продуктов накопительного страхования жизни. Мы продолжаем развитие долгосрочных накопительных программ страхования, работу по расширению партнерской сети и остаемся стабильно прибыльной компанией», — прокомментировала генеральный директор страховщика Татьяна Ланда.
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