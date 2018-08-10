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Депутат облдумы рассказал, сколько будет платить за вывоз мусора
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Депутат облдумы рассказал, сколько будет платить за вывоз мусора 

Свободные новости 47 минут назад
Фото: Свободные новости
Сегодня, 10 августа, на рабочем совещании в Саратовской областной думе, посвященном окончательной версии договора, который будет заключать АО «Управление отходами» с клиентами, депутат Леонид Писной рассказал, сколько он будет платить за вывоз мусора.
Писной сообщил, что сейчас исходя из оплаты с квадратного метра за свою квартиру он будет платить 600 рублей в месяц, тогда как ранее платил 120 рублей.
«Как пенсионерам говорят: переезжайте в однокомнатную!» — посоветовал ему коммунист Александр Анидалов, но Писной отказался, заметив, что нынешняя квартира удобно расположена, ему недалеко оттуда ходить на работу.
За год народный избранник производит, по собственному подсчету, однозначно больше кубометра отходов.
«Бутылки из-под пива… Набирается!» — признался он.
Поскольку люди, живущие в менее удобных условиях — большими семьями на небольшой жилплощади — будут платить меньше, чем обладатели просторных квартир, Писной сообщил, что социальный эффект у расчета мусора с квадратного метра есть.
Отметим, ранее планировалось, что за вывоз мусора жители региона будут платить не с площади жилья, а с количества проживающих в квартире людей. Но позже губернатор принял решение, что платить саратовцы будут всё-таки с площади занимаемых помещений. Кроме того, уже сейчас известно, что тарифы на вывоз мусора после проводимых изменепний станут выше.
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