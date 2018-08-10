Депутат облдумы рассказал, сколько будет платить за вывоз мусора

Сегодня, 10 августа, на рабочем совещании в Саратовской областной думе, посвященном окончательной версии договора, который будет заключать АО «Управление отходами» с клиентами, депутат Леонид Писной рассказал, сколько он будет платить за вывоз мусора.

Писной сообщил, что сейчас исходя из оплаты с квадратного метра за свою квартиру он будет платить 600 рублей в месяц, тогда как ранее платил 120 рублей.

«Как пенсионерам говорят: переезжайте в однокомнатную!» — посоветовал ему коммунист Александр Анидалов , но Писной отказался, заметив, что нынешняя квартира удобно расположена, ему недалеко оттуда ходить на работу.

За год народный избранник производит, по собственному подсчету, однозначно больше кубометра отходов.

«Бутылки из-под пива… Набирается!» — признался он.

Поскольку люди, живущие в менее удобных условиях — большими семьями на небольшой жилплощади — будут платить меньше, чем обладатели просторных квартир, Писной сообщил, что социальный эффект у расчета мусора с квадратного метра есть.

Отметим, ранее планировалось, что за вывоз мусора жители региона будут платить не с площади жилья, а с количества проживающих в квартире людей. Но позже губернатор принял решение, что платить саратовцы будут всё-таки с площади занимаемых помещений. Кроме того, уже сейчас известно, что тарифы на вывоз мусора после проводимых изменепний станут выше.