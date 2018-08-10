Банк «Веста» снизил ставки по вкладам в рублях

«Веста — Максимум» (от 10 тыс. рублей на срок от трех месяцев до года) размещается под 5,3—6,6% годовых (ранее — под 5,8—7,1%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Веста — Копилка» (от 10 тыс. рублей на срок от трех месяцев до года) оформляется под 4,8—6,1% (до этого — под 5,3—6,6%), а «Веста — Капитал» (от 1 млн рублей на год) — под 5,2—6,2% годовых в зависимости от суммы (прежде — под 5,7—6,7%).

Продуктовый виджет

Процентная ставка по депозиту «Клуб Трехсот» (от 700 тыс. рублей на один год) составляет 6,5% годовых (вместо 7%).

По трем вышеперечисленным вкладам проценты ежемесячно выплачиваются либо капитализируются.

Вклады «Веста — Капитал» и «Веста — Копилка» можно пополнять.