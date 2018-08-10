Девелопмент на горелках

Участок завода «Газаппарат» выставлен на торги за долги обанкротившегося собственника. Это вторая попытка продать собственность завода. Первый раз актив был оценен в 650 млн рублей. Сейчас цену снизили до 390 млн рублей.

На торги выставлен имущественный комплекс предприятия АО «Газовый аппарат» на ул. Профессора Качалова, 3, рядом с Деминским садом. Завод с середины прошлого века занимался проектированием газовых котлов и водонагревателей и производил газовые горелки. Но в 2015 году производство в Петербурге было остановлено. А в 2017 году завод обанкротился. Аукцион по продаже имущества инициирован конкурсным управляющим.

С молотка единым лотом пустят участок площадью 2,6 га и находящиеся на нем производственно-складских здания общей площадью около 30 тыс. кв.м. Территория относится к зоне общественно-деловой застройки. Там можно строить и жилье. Общая площадь недвижимости, которую можно разместить на этой территории, согласно ППТ, составляет около 140 тыс. кв.м. Максимальная разрешённая высота застройки — 42 метра. Но ситуация усложняется тем, что два здания в составе заводского комплекса признаны историческими. Это значит, что их, даже в случае сноса, придется воссоздать в исконном виде.

Торги назначены на 12 сентября текущего года на электронной площадке «Арбитат». Стартовая цена лота — 389,5 млн рублей. Это почти в два раза дешевле, чем осенью 2016 года, когда собственник сам пытался продать имущество завода, чтобы рассчитаться с долгами. Тогда актив через Российский аукционный дом пытались продать за 650 млн рублей. Но желающих купить его не нашлось.

Нынешнюю цену эксперты называют адекватной. «Она даже выглядит несколько заниженной. При исключении градостроительных ограничений и каких-либо подводных камней юридического, санитарного характера, итоговая стоимость участка может составлять 600 — 800 млн рублей. Интерес к этому активу наверняка будет. Несмотря на промышленное происхождение, у участка есть ряд весомых плюсов — близость к центру города, набережной, парку. А площадь пятна достаточно велика, чтобы построить здесь масштабный, сбалансированный комплекс с собственной внутренней средой. В его составе могут быть и бизнес-центр, и жилье, и апартаменты», — говорит директор департамента инвестиционных услуг Colliers International Анна Сигалова.

По оценке исполнительного директора СК «Ойкумена» Романа Мирошникова , инвестиции в застройку участка могут составить 7-8 млрд рублей. «Особенно актуален в этом месте жилой комплекс. Район активно застраивается. И очень скоро от его промышленного окружения останутся одни воспоминания», — отмечает он.

Справка

Всего, по данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» в Невском районе Петербурга сейчас возводится 18 ЖК (без учета очередей) общей площадью 776 тыс. кв.м, в том числе 17% приходится на район проспекта Обуховской Обороны (132 тыс. кв.м.).

В продаже в Невском районе находится 401 тыс. кв.м. (7% от общего предложения в Петербургской агломерации). Из них в локации пр. Обуховской Обороны — 63 тыс. кв.м. (16% в объеме предложения Невского района).