Четыре новых ЖК на 6600 квартир появятся в разных районах Ростова

Четыре новых жилых комплекса появится в донской столице к 2022 году, сообщает «Коммерсант-Юг». Самый крупный из них расположится на улице Ларина. Там появится 3300 новых квартир в шести многоэтажных домах. Высота домов варьируется от 14 до 26 этажей. Под строительство определена территория бывшего транспортного предприятия ООО «Ростов-Авто». Примыкать новый ЖК будет к уже строящимся домам, выходящим на проспект Нагибина. Сдача жилья намечена на 2020 год, объем инвестиций превысит 10,2 млрд руб.

Практически такой же крупный объект появится на Военведе. Жилой комплекс «Сокол» на Оганова, строительство которого анонсировало ООО «Галактика», планируют сдать в эксплуатацию в 2021-2023 годах. В планах застройщика возвести шесть 19-20-этажных домов, инвестиции в строительство оценивают в 4 млрд рублей.

Жители бульвара Комарова тоже обзаведутся новыми соседями. Три многоэтажки выстроят по адресу бульвар Комарова 30/2. Дома от 23 до 25 этажей будут насчитывать около 700 квартир. Вселяться новым жильцам можно будет уже в конце 2021 года.

И последний ЖК появится возле рощи у стадиона СКА на улице Раздорская. Два 25-этажных дома общей площадью около 25 тыс. кв. метров выстроит ООО «Гефест Южный». Примерная стоимость строительства составит 1,5 млрд рублей.