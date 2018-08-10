Свыше 400 незаконно сдаваемых в аренду квартир выявили в столичном районе Ново‑Переделкино

В 2018 году в столичном районе Ново-Переделкино выявили 430 незаконно сдаваемых в аренду квартир, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

«Более 3,8 тысячи квартир, предположительно, незаконно сдаваемых в аренду, было выявлено в текущем году председателями советов общественных пунктов охраны порядка (ОПОП) Западного административного округа Москвы. Из них 430 квартир выявлено в районе Ново-Переделкино», — говорится в сообщении.

О сдаваемых в аренду квартирах активисты ОПОП узнают из многих источников. Прежде всего, это старшие по домам и подъездам, консьержи, представители ветеранских организаций, неравнодушные жители района. Большую роль играют беседы председателей советов ОПОП во время ежедневных обходов территорий. Значительную помощь оказывают сотрудники ГБУ «Жилищник района Ново-Переделкино».

Очередная беседа с жителями и консьержами нескольких жилых домов района была проведена председателями советов ОПОП 8 августа. В ходе рейда удалось уточнить некоторые данные по ранее выявленным квартирам, сдаваемым в наем. Эта информация будет впоследствии использована при совместных рейдах с участковыми уполномоченными.