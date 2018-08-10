Ещё
Свыше 400 незаконно сдаваемых в аренду квартир выявили в столичном районе Ново‑Переделкино
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.75
$
67.90
77.10
77.60
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
72.83
–0.26 Золото
1203.62
–0.11 РТС
1057.83
–0.18
Динамика валют
EUR / USD
13.08
1.1386
–0.0320
30.07
1.1705
12.08
07.08
02.08

Свыше 400 незаконно сдаваемых в аренду квартир выявили в столичном районе Ново‑Переделкино 

РИАМО 10 августа 2018
Фото: РИАМО
В 2018 году в столичном районе Ново-Переделкино выявили 430 незаконно сдаваемых в аренду квартир, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
«Более 3,8 тысячи квартир, предположительно, незаконно сдаваемых в аренду, было выявлено в текущем году председателями советов общественных пунктов охраны порядка (ОПОП) Западного административного округа Москвы. Из них 430 квартир выявлено в районе Ново-Переделкино», — говорится в сообщении.
О сдаваемых в аренду квартирах активисты ОПОП узнают из многих источников. Прежде всего, это старшие по домам и подъездам, консьержи, представители ветеранских организаций, неравнодушные жители района. Большую роль играют беседы председателей советов ОПОП во время ежедневных обходов территорий. Значительную помощь оказывают сотрудники ГБУ «Жилищник района Ново-Переделкино».
Очередная беседа с жителями и консьержами нескольких жилых домов района была проведена председателями советов ОПОП 8 августа. В ходе рейда удалось уточнить некоторые данные по ранее выявленным квартирам, сдаваемым в наем. Эта информация будет впоследствии использована при совместных рейдах с участковыми уполномоченными.
РИАМО: последние новости
Объекты Urban Group в Подмосковье будут достроены Еще 16 центральных стадионов Подмосковья реконструируют за 5 лет в рамках госпрограммы Жители 40 пятиэтажек Москвы получат новое жилье по программе реновации в 2018 году
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему никто не будет спасать рубль161
Вашингтон «убьет» рубль к концу года764
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года244
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана3
Раскрыта судьба банковских счетов россиян49
Видео
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
00:58
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана
Экономика
03:41
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей
Личный счет Статьи
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Силуанов предупредил об опасности доллара
Рынки Компании
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
07:40
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС
Экономика В мире
01:50
Стоит ли искать «дно рубля» и покупать валюту
Рынки
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение