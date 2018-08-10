В Ноябрьске продают самое дешевое на Ямале мясо

Окружной Департамент торговли и продовольствия подвел итоги мониторинга цен на продукты за июнь и июль 2018 года. По данным ведомства, за два летних месяца цены на говядину в среднем прибавили 6 рублей, свинина подорожала на рубль, курица — на 2 рубля. Самые дорогие говядина и свинина — в Ямальском районе, 596 и 556 рублей соответственно. Дешевле всего мясо обходится жителям Пуровского района. Кроме того, в Ноябрьске зафиксирован ценовой минимум на свинину — 214 рублей за кило. Больше всего выросли цены на черный чай — на 12 рублей, морковь подорожала на 10 рублей, дороже на 4 рубля стал картофель. Мороженная рыба, молоко, творог, сыры, куриное яйцо и капуста, напротив, подешевели. Осталась на прежнем уровне с начала лета цена хлеба и круп.