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В Ноябрьске продают самое дешевое на Ямале мясо
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В Ноябрьске продают самое дешевое на Ямале мясо 

Noyabrsk24.ru 22 минуты назад
Фото: Noyabrsk24.ru
Окружной Департамент торговли и продовольствия подвел итоги мониторинга цен на продукты за июнь и июль 2018 года. По данным ведомства, за два летних месяца цены на говядину в среднем прибавили 6 рублей, свинина подорожала на рубль, курица — на 2 рубля. Самые дорогие говядина и свинина — в Ямальском районе, 596 и 556 рублей соответственно. Дешевле всего мясо обходится жителям Пуровского района. Кроме того, в Ноябрьске зафиксирован ценовой минимум на свинину — 214 рублей за кило. Больше всего выросли цены на черный чай — на 12 рублей, морковь подорожала на 10 рублей, дороже на 4 рубля стал картофель. Мороженная рыба, молоко, творог, сыры, куриное яйцо и капуста, напротив, подешевели. Осталась на прежнем уровне с начала лета цена хлеба и круп.
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