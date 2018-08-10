Завод «Лада Ижевск» свалился в убытки

В конце июля завод «Лада Ижевск» раскрыл финансовую отчетность. Согласно ей, в 2017 году подразделение АвтоВАЗа сгенерировало убыток в размере 933,7 миллиона рублей. Годом ранее предприятие оставалось в плюсе на 37 миллионов, а в 2015-м получило чистую прибыль в размере 567,2 миллиона. Такие данные приводит «Самарское обозрение».

Выручка вазовской «дочки» увеличилась с 45,2 миллиарда рублей, полученных в 2016 году, до 52,3 миллиарда в 2017-м. За этот же период себестоимость продаж выросла с 45,2 до 52,3 миллиарда рублей. Коммерческие расходы предприятия также увеличились, с 69 до 120,2 миллиона рублей. Управленческие расходы, напротив, сократились с 736,6 до 634,2 миллиона рублей.

Парадокс в том, что выпускающаяся в Ижевске «Лада Веста» стремительно набирает популярность. Согласно отчетам АЕБ, с начала года она трижды занимала первую строчку в ежемесячных отчетах о продажах на российском рынке, причем среди всех машин, опережая даже Kia Rio. «Веста» имеет все шансы оказаться первой по итогам всего года. В минувшем году реализовано 77 291 «Вест».