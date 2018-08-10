Более 2,5 млрд рублей направят на повышение зарплат бюджетникам в Якутии

ТАСС , 10 августа. Более 2,5 млрд рублей из госбюджета Якутии направят на увеличение зарплаты до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) работникам бюджетной сферы, сообщается на сайте главы региона.

"Сумма субсидии местным бюджетам муниципальных районов и городских округов составила 1895 млрд рублей, субсидии местным бюджетам городских и сельских поселений составили 697,2 млн рублей. Средства будут направлены на увеличение заработной платы целевых категорий работников, прочих работников муниципальных учреждений, увеличение заработной платы до минимального размера оплаты труда", — говорится в сообщении.

Соответствующее распоряжение подписано 10 августа.

По информации пресс-службы главы региона, субсидия — одна из частей работы в рамках исполнения майских указов президента страны.