Продажи полисов ОСАГО от «АльфаСтрахование» увеличились в 2,5 раза

За январь — июнь 2018 года компания «АльфаСтрахование» реализовала 2,7 миллиона полисов ОСАГО, что в 2,5 раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Страховая компания стала лидером в данном сегменте, заняв по количеству заключенных договоров 14% рынка против 5,8% по первой половины 2017 года.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе «АльфаСтрахование», за первое полугодие сборы в сегменте ОСАГО достигли 15,8 миллиарда рублей (рост в 2,26 раза), сумма выплат — 5,3 миллиарда рублей (+23,3%).

За первые два квартала было урегулировано 87 700 страховых случаев (+45,4%), средняя премия составила 5,9 тысячи рублей (-4,8%), а средняя выплата — 60,5 тысячи (-15,4%).

По данным РСА, средняя выплата по ОСАГО в январе — июне 2018 года снизилась на 16% — до 64,6 тысячи рублей. При этом сократилась и средняя премия — до 5,67 тысячи рублей.

В целом по рынку ОСАГО объем премий по ОСАГО в первой половине текущего года составил 109,1 миллиарда рублей (-1,4%). Сумма выплат по страховым случаям снизилась на 31% — до 68,1 миллиарда рублей.