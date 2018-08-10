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Продажи полисов ОСАГО от «АльфаСтрахование» увеличились в 2,5 раза
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Продажи полисов ОСАГО от «АльфаСтрахование» увеличились в 2,5 раза 

Уралинформбюро 40 минут назад
Фото: Уралинформбюро
За январь — июнь 2018 года компания «АльфаСтрахование» реализовала 2,7 миллиона полисов ОСАГО, что в 2,5 раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Страховая компания стала лидером в данном сегменте, заняв по количеству заключенных договоров 14% рынка против 5,8% по первой половины 2017 года.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе «АльфаСтрахование», за первое полугодие сборы в сегменте ОСАГО достигли 15,8 миллиарда рублей (рост в 2,26 раза), сумма выплат — 5,3 миллиарда рублей (+23,3%).
За первые два квартала было урегулировано 87 700 страховых случаев (+45,4%), средняя премия составила 5,9 тысячи рублей (-4,8%), а средняя выплата — 60,5 тысячи (-15,4%).
По данным РСА, средняя выплата по ОСАГО в январе — июне 2018 года снизилась на 16% — до 64,6 тысячи рублей. При этом сократилась и средняя премия — до 5,67 тысячи рублей.
В целом по рынку ОСАГО объем премий по ОСАГО в первой половине текущего года составил 109,1 миллиарда рублей (-1,4%). Сумма выплат по страховым случаям снизилась на 31% — до 68,1 миллиарда рублей.
"АльфаСтрахование" четко исполняет требования федерального закона об ОСАГО, и наши лидерские позиции — заслуга команды, которая старается обеспечить по-настоящему качественный сервис. Мы первые запустили онлайн-урегулирование убытков по ОСАГО без поездки в офис страховой компании, предоставили возможность клиентам менять данные в полисах еОСАГО из мобильного приложения «АльфаСтрахование Мобайл» или личного кабинета. Клиенты ценят заботу и хорошее отношение к себе, и именно этим, в том числе, объясняется популярность полисов ОСАГО от «АльфаСтрахование», — отметил руководитель управления методологии обязательных видов «АльфаСтрахование» Денис Макаров.
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