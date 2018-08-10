За полгода у чиновников изъяли машин и недвижимости на 150 млн рублей

МОСКВА, 10 августа. / ТАСС /. Квартиры, машины и земельные участки общей стоимостью почти в 150 млн рублей, не подтвержденные легальными доходами, были изъяты в этом году у чиновников. Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России, отвечая на запрос ТАСС, после проверок прокуратуры это имущество было обращено в доход государства.

"В первом полугодии 2018 года прокурорами инициировано 160 процедур контроля за соответствием расходов полученным доходам. В суды направлено 17 исков об обращении в доход государства незаконно нажитого имущества чиновников на общую сумму 109,6 млн рублей (транспортные средства, земельные участки, жилые и нежилые помещения)", — сообщили в надзорном ведомстве.

" [С учетом ранее поданных исков] судами удовлетворено 14 исков на общую сумму 149,8 млн рублей", — отметили в Генпрокуратуре.

Например, в июне 2018 года решением Орджоникидзевского районного суда Уфы удовлетворен иск прокурора Башкирии к бывшему начальнику отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике и его супруге об обращении в доход государства четырех объектов недвижимости общей стоимостью почти 20 млн рублей, а также взыскана стоимость автомобиля в размере 1,7 млн рублей, стоимость которых существенно превышала совокупный доход семьи. В свою очередь Приморский краевой суд в апелляционной инстанции удовлетворил ходатайство прокурора края об обращении в доход государства трехкомнатной квартиры стоимостью около 5 млн рублей, принадлежащей бывшему руководителю управления государственного автодорожного надзора по Приморскому краю Федеральной службы по надзору в сфере транспорта . Судом установлено, что квартира приобретена им на неподтвержденные доходы в период, когда он занимал должность. Кроме того, на протяжении 4 лет он получил взяток на общую сумму более 2,5 млн рублей от лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере пассажирских перевозок, и был осужден на 9 лет лишения свободы.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что надзор за исполнением законодательства о контроле за соответствием расходов государственных и муниципальных служащих, работников организаций государственного сектора полученным ими доходам остается одним из важнейших направлений деятельности прокуроров. Благодаря вмешательству прокуратуры, направленному на более активную работу кадровых служб органов власти и местного самоуправления по профилактике коррупционных и иных правонарушений, число выявляемых нарушений стало снижаться. Если в первом полугодии 2017 года их было 1,8 тыс., то в первом полугодии этого года — 1,3 тысячи. Для их устранения прокуроры внесли 318 представлений и 445 протестов, к дисциплинарной ответственности после вмешательства прокуроров привлечено 119 должностных лиц.