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Квартиры для россиян спроектируют по всему миру
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Квартиры для россиян спроектируют по всему миру 

Inmyroom 1 час назад
Фото: www.inmyroom.ru
Лента.ру пишет, что в России проходит Открытый международный архитектурный конкурс на разработку альтернативных решений планировок стандартного жилья и жилой застройки. В нем участвуют 695 проектов домов из 37 стран: России, Испании, Великобритании, Бразилии, США, Китая, Австралии. Конкурс проводит Минстрой России и ДОМ.РФ при поддержке Правительства.
Цель конкурса — придумать планировку, которую можно легко адаптировать к запросам пользователей и климатическим условиям России. Метраж квартир в проектах может быть от 25 до 110 квадратных метров.
До 16 августа лучшие проекты выбирают на онлайн-голосовании. Лидеров покажут на выставке международному жюри, которое отберет 20 лучших проектов и отправит на доработку. В конце года организаторы подведут итоги: пять проектов получат по 2 млн рублей, пять — по 1,5 млн рублей, десять — по 1 млн рублей.
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