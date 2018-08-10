Инфляция в США ускорилась в июле

Москва, 10 августа — «Вести. Экономика». Рост потребительских цен в США ускорился в июле, подкрепляя ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) повысит процентные ставки в следующем месяце. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: EPA/JUSTIN LANE

Потребительские цены в США в июле повысились на 0,2% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные министерства труда страны. Месяцем ранее цены выросли на 0,1%.

Июльская динамика цен совпала с ожиданиями аналитиков, опрошенных Bloomberg

В годовом выражении цены выросли на 2,9% после аналогичного повышения в июне. Показатель также совпал с прогнозом.

Цены без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания (индекс Core CPI) в июле выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, как и в июне, что соответствует прогнозу.

В годовом выражении цены без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания выросли на 2,4%, максимальными темпами с сентября 2008 года. В июне наблюдалось повышение на 2,3%.

Цены на энергоносители в июле опустились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Цены на бензин упали на 0,6% после повышения на 0,5% в июне.

Стоимость продуктов питания в прошлом месяце увеличилась на 0,1% после роста на 0,2% в июне.

Цены на подержанные автомобили повысились на 1,3%. Новые автомобили подорожали на 0,3%.

Цены на авиабилеты подскочили на 2,7%, максимальными темпами с июля 2013 года, после снижения на 0,9% в июне.

Одежда снова подешевела: цены опустились на 0,3% после июньского падения на 0,9%.