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Инфляция в США ускорилась в июле
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Инфляция в США ускорилась в июле 

Вести Экономика 46 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 10 августа — «Вести. Экономика». Рост потребительских цен в США ускорился в июле, подкрепляя ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) повысит процентные ставки в следующем месяце. Об этом сообщает Bloomberg.
Фото: EPA/JUSTIN LANE
Потребительские цены в США в июле повысились на 0,2% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные министерства труда страны. Месяцем ранее цены выросли на 0,1%.
Июльская динамика цен совпала с ожиданиями аналитиков, опрошенных Bloomberg.
В годовом выражении цены выросли на 2,9% после аналогичного повышения в июне. Показатель также совпал с прогнозом.
Цены без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания (индекс Core CPI) в июле выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, как и в июне, что соответствует прогнозу.
В годовом выражении цены без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания выросли на 2,4%, максимальными темпами с сентября 2008 года. В июне наблюдалось повышение на 2,3%.
Цены на энергоносители в июле опустились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Цены на бензин упали на 0,6% после повышения на 0,5% в июне.
Стоимость продуктов питания в прошлом месяце увеличилась на 0,1% после роста на 0,2% в июне.
Цены на подержанные автомобили повысились на 1,3%. Новые автомобили подорожали на 0,3%.
Цены на авиабилеты подскочили на 2,7%, максимальными темпами с июля 2013 года, после снижения на 0,9% в июне.
Одежда снова подешевела: цены опустились на 0,3% после июньского падения на 0,9%.
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