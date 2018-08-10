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Новый автомобиль можно приобрести в кредит на выгодных условиях
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Новый автомобиль можно приобрести в кредит на выгодных условиях 

АиФ 20 минут назад
Фото: АиФ
ВТБ вносит изменения в программу автокредитования ChevroletNivaFinance. Клиент может приобрести автомобиль Chevrolet Niva по единой фиксированной ставке 13,9%, не зависящей от срока кредитования и оформления страхования жизни.
Предложение распространяется на новые автомобили в рамках банковских продуктов «Автоэкспресс» и «Кредит с остаточным платежом». В некоторых сегментах снижение ставок по продуктам составило до 1,1 п.п. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости транспортного средства.
Программы предполагают оформление кредита по двум документам в любом автосалоне-партнере банка. В рамках программы «Автоэкспресс» кредитные средства доступны на срок от года до пяти лет, а время принятия решения составляет в среднем 30 минут. «Кредит с остаточным платежом» выдается на срок до трех лет, максимальный остаточный платеж — до 50% от первоначальной розничной стоимости автомобиля.
По итогам шести месяцев 2018 г. объем автокредитования банка составил 34 млрд рублей, увеличившись на 17% по сравнению с январем-июнем 2017 г. Портфель банка в данном сегменте за шесть месяцев 2018 г. превысил 102 млрд рублей.
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