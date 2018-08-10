Власти Москвы ожидают рост стоимости жилья в столице с 2021-2022 гг. из-за изменений законодательства

из-за вступивших в силу изменений законодательства в сфере долевого строительства. Об этом в эфире телеканала «Москва 24» сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев

«В Москве по старым (выведенным на рынок до вступивших с 1 июля 2018 г. изменений законодательства — прим. Агентства «Москва» ) объектам есть огромный задел. И это задел более чем на три года. А это значит, что в течение двух-трех лет мы не прогнозируем увеличение стоимости, именно стоимости жилья. Она будет, скорее всего, расти уже с 2021-2022 гг., когда как раз эти новые объекты закончатся. Будут другие объекты, которые будут финансироваться только через банки. Получается, будет, по крайней мере, увеличение на стоимость процентов по кредиту», — сказал К. Тимофеев.

Ранее, 1 июля, вступил в силу закон о совершенствовании регулирования сферы долевого строительства. Законом предусмотрено распространение с 1 июля на всех застройщиков, получивших разрешение на строительство до указанной даты, требования об обязательном банковском сопровождении, состоящем в обязанности застройщика открыть банковский счет в отношении каждого разрешения на строительство в одном уполномоченном банке, а также запрете на совершение им операций, проведение которых не допускается законодательством о долевом строительстве.

Законом также введен механизм эскроу-счетов с «раскрытием» после ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, а также распространение на такие эскроу-счета действия системы обязательного страхования вкладов с размером возмещения до 10 млн руб. Система использования эскроу-счета с 1 июля 2018 г. будет осуществляться добровольно, а с 1 июля 2019 г. (если договор долевого участия с первым участником зарегистрирован после 1 июля 2019 г.) — в обязательном порядке.