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Доля монолитного домостроения в России продолжает снижаться
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Доля монолитного домостроения в России продолжает снижаться 

АСН-Инфо 5 минут назад
Фото: АСН-Инфо
По данным Аналитического обзора «Строительство жилья профессиональными застройщиками» по итогам июля 2018 года доля монолитного домостроения продолжила падать и достигла 17,4%, хотя еще в прошлом месяце составляла 17,9%.
Доля кирпича вернулась к 19,1% после недолгого удержания доли в 19,4%.
Панель удерживает 13,7% рынка. Блочное жилье, усиливает позиции — его доля составляет уже 15,0% (в июне было 14,4%, а в мае 14,1%).
По прогнозам аналитиков, доля монолитного строительства продолжит падать. Среди объектов, разрешение на строительство которых выдано в 2018 году, доля монолита составляет всего 11%. Среди объектов, выведенных в строительство в июле доля еще меньше — 8,8%. В то же время доля монолита в планируемом вводе значительно выше: в 2018 году — в среднем 20%, в 2019 году — 16,6%.
Аналогичная ситуация складывается по кирпичу. На фоне низкой доли в объеме выданных разрешений на строительство в 2018 году (12,5%) доля планируемого ввода кирпичных домов составляет порядка 20%.
У монолитно-кирпичного строительства текущая доля на рынке (34,5%), доля среди объектов с разрешениями от 2018 года (35,8%), доля среди объектов, выведенных в строительство за последний месяц (34,4%), а также доля в планируемом вводе (30-33%) находятся примерно на одном уровне. А значит доля монолитно-кирпичного домостроения близка к равновесному значению и ее рост, наблюдаемый без малого два года, в ближайшие месяцы значительно замедлится либо вовсе остановится.
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