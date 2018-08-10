Москвичи набрали рекордное количество ипотеки

Росреестр по Москве зарегистрировал в июле 2018 года на 74,5 процента больше ипотечных сделок, чем в июле 2017-го. В городе было выдано 8693 жилищных кредита за месяц, это абсолютный рекорд для столичного рынка, говорится в сообщении на сайте федеральной службы.

Относительно предыдущего месяца выдача подскочила на 17 процентов, отмечается на сайте Росреестра по Москве. В годовом выражении активность москвичей на ипотечном рынке тоже оказалась рекордной: с января по июль выдано 46,6 тысячи жилищных кредитов против 26,7 тысячи за аналогичный период годом ранее.

«Вопреки летнему спаду деловой активности, мы видим, что столичный рынок недвижимости продолжает ставить рекорды: в июле зарегистрировано более 8,5 тысячи ипотек и также более 8,5 тысячи договоров долевого участия на объекты жилого и нежилого назначения. Безусловное влияние на такой рост оказывает как курс государственного регулирования, (…) так и столичный строительный комплекс, насыщающий рынок необходимым объемом предложений», — прокомментировал ситуацию руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Ранее аналитики ипотечного регулятора ДОМ.РФ сообщали о том, что за первые шесть месяцев 2018 года 15 крупнейших ипотечных банков России выдали населению жилищных кредитов на сумму в 1,3 миллиона рублей. Такой объем означает скачок на 73 процента по отношению к результатам первого полугодия 2017-го.