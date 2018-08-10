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За 7 месяцев в Подмосковье собрано более 478 млрд налогов
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За 7 месяцев в Подмосковье собрано более 478 млрд налогов 

Вести Подмосковья 28 минут назад
Налоговыми органами Подмосковья за 7 месяцев мобилизовано налогов, сборов, а также других обязательны платежей на общую сумму более 478 млрд рублей, что на 14% выше аналогичного периода 2017 года. Об этом изданию «Вест Подмосковья» сообщили в пресс-службе УФНС России по Московской области.
В материале отмечается, что поступления страховых взносов во внебюджетные фонды с января по июль составило 203,5 млрд рублей.
Основной долей доходов консолидированного бюджета Российской Федерации является НДС и налог на доход физических лиц — 27,6 и 27,5 процентов соответственно от общего объёма всех поступлений. 21,6% от налогов на прибыль организаций и 11,1% имущественные налоги.
Наибольший прирост поступлений отмечается по налогу на доходы физлиц — на 15,2 млрд рублей.
Подмосковные налоговики перечислили в федеральный бюджет 168,8 млрд рублей налоговых сборов, что на 14,1 млрд больше чем в прошлом году.
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