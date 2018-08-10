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«Зарубежнефть» по итогам 2017 года увеличила дивиденды на 22%
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«Зарубежнефть» по итогам 2017 года увеличила дивиденды на 22% 

Вести Экономика 49 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 10 августа — «Вести. Экономика». «Зарубежнефть» по итогам 2017 года увеличила выплаты дивидендов на 22% — до 4,5 млрд рублей, направив на них 50% чистой прибыли по МСФО, говорится в сообщении компании.
"АО «Зарубежнефть» осуществило выплату дивидендов по итогам 2017 года. Уровень дивидендов, выплаченных в этом году, превысил показатель прошлого года на 22%, составив в абсолютном значении 4,5 миллиарда рублей (или 50% от чистой прибыли по МСФО)", — сказано в сообщении.
В нем отмечается, что в 2017 году компания увеличила чистую прибыль по МСФО на 39% по сравнению с 2016 годом — почти до 9 млрд рублей. Выручка увеличилась на 14%, составив около 70 млрд рублей.
Отмечается также, что объем добычи углеводородов компанией в 2017 году вырос на 2,6%, достигнув отметки 5,3 млн тонн н.э., уровень восполнения запасов углеводородов составил более 100%.
"Зарубежнефть" — холдинг, объединяющий более 20 совместных и дочерних предприятий в различных сегментах нефтегазового бизнеса, единственным акционером компании является государство в лице Росимущества.
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