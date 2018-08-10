Глава «ЛенСпецСтроя» арестован по делу о хищении у дольщиков почти полумиллиарда рублей 

Такое решение в отношении Дмитрия Астафьева принял Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга. Фото: www.coinstelegram.com Куйбышевский райсуд Северной столицы арестовал гендиректора строительной компании «ЛенСпецСтрой» (13-е место в ТОП по Ленинградской области) Дмитрия Астафьева. Он подозревается в мошенничестве с деньгами более 1 тыс. дольщиков компании. Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). По версии следствия Дмитрий Астафьев вместе с неустановленными лицами под предлогом строительства жилых домов во Всеволжском районе Ленинградской области присвоил деньги дольщиков, причинив ущерб на общую сумму почти в 490 млн руб. «Установлено, что мужчина совместно с неустановленными лицами под предлогом строительства многоквартирных жилых домов во Всеволожском районе Ленинградской области присвоил денежные средства граждан, которые заключили с ним договоры об участии в долевом строительстве, не выполнив обязательства, возложенные на него договором, — говорится в сообщении ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. — От противоправной деятельности подозреваемого пострадали более 1 000 человек, общая сумма ущерба превысила 482,3 млн руб.». Фото: www.dp.ru По словам дольщиков «ЛенСпецСтроя» накануне ареста Дмитрия Астафьева (на фото) приглашали на беседу в Главное следственное управление МВД России по Петербургу и Ленобласти, откуда его якобы забрали на машине скорой помощи. При этом они утверждали, что девелопер был задержан, но обвинения ему предъявить не успели в связи с резким ухудшением здоровья. «Платная скорая помощь не захотела увозить Астафьева от здания ГСУ, и он вызвал обычную государственную, — написали в своей группе в соцсетях активисты, бывшие свидетелями визита бизнесмена к правоохранителям. — Его на носилках через заднюю дверь автомобиля пытались перегрузить в другую скорую. Г-н Астафьев ссылался на повышение артериального давления, но ведь это далеко не всегда повод для госпитализации», — напомнили дольщики. Тем не менее, Астафьев сказался больным и уехал в больницу. Однако уже на следующий день его этапировали в Куйбышевский райсуд, откуда он был доставлен в СИЗО. «Мы посадили мошенника, который нас обворовал, — заявил порталу ЕРЗ Александр Головко (на фото), руководитель Всероссийского движения БЕЗДОМНЫЙ ДОЛЬЩИК и лидер объединенной группы дольщиков ГК „ЛенСпецСтрой“: — Считаем, что из СИЗО он уже не выйдет. Мы будем ходатайствовать о продлении сроков его содержания под стражей до тех пор, пока в суде не будет вынесено решение по уголовному делу», — подчеркнул активист. По словам потерпевших, ключи от своих квартир в строящихся домах дольщики ЖК «Ленинградская перспектива» (переименованный в ЖК «Квартал в Мурино»), о проблемах которой неоднократно писал портал ЕРЗ, дожидаются с осени 2017 года, при этом работы на объекте не ведутся уже несколько месяцев. Фото: www.novohata.ru Напомним, что ЖК «Ленинградская перспектива», переименованный в ЖК «Квартал в Мурино», почти на 2,5 тыс. квартир (1 146 квартир в первой очереди и 1 349 — во второй), о проблемах которого ранее писал портал ЕРЗ, возводится в Муринском поселении Ленинградской области, возле деревни Лаврики, с 2013 года. По словам членов инициативной группы, всего застройщиком заключено 700 договоров долевого участия на общую сумму 1,4 млрд руб. Плановый срок сдачи объекта дольщикам сорван. Первую очередь должны были сдать в 2016 году. Сроки неоднократно переносили, последний раз — до 30 июня 2018 года, но на сегодня не закончена даже «коробка» (на фото). При этом работы на объекте не ведутся уже несколько месяцев. Вторую очередь ЖК строит девелоперская компания ООО «ЛенОблСтрой», также подконтрольная Астафьеву. Между тем в официальном плане-графике региона, опубликованном на сайте Минстроя РФ, объекты «ЛенСпецСтроя» отсутствуют. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», Дмитрий Астафьев является совладельцем ряда зарегистрированных в Петербурге строительных компаний, где занимает руководящие должности. В частности, в ООО «ЛенСпецСтрой» и ООО «ЛенОблСтрой» он является гендиректором. Пресса напоминает, что 2000-х годах Астафьев работал в полномочном представительстве Президента РФ в СЗФО, занимая должности, связанные с курированием строительных работ. Генеральным директором ООО «ЛенСпецСтрой» он стал в 2006 году. Состояние Дмитрия Астафьева оценивается в несколько миллиардов рублей. В частности «Деловой Петербург» ставит его на 172-е место в рейтинге самых богатых бизнесменов Северной столицы с состоянием в 4,1 млрд руб. Фото: www.sudyrf.ru СПРАВКА ЕРЗ: ГК «ЛенСпецСтрой» Показатели текущего жилищного строительства Объем текущего строительства — 142 111 кв. м Объектов строительства — 4 (в 2 ЖК) Место в ТОП по РФ — 159-е Место в ТОП по Санкт-Петербургу — 60-е Место в ТОП по Ленинградской области — 14-е Рейтинг ЕРЗ (показатель своевременности ввода жилья застройщиком) Текущий рейтинг — 1,5 (из 5) Рейтинг в 4 кв. 2017 г. — 4 (из 5)