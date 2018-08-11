На Ставрополье мошенница нажилась на долевом строительстве на 2 млн рублей

Мошенница, пообещав покупателям недвижимости дещёвые квартиры в Старвополе, обманула их на 2 млн рублей, сообщили в пресс-службе Ставропольского краевого суда.

Женщина в течение года убеждала доверчивых покупателей, что квартиры в краевой столице они приобретают по программе долевого строительства по цене, значительно ниже рыночной.

Четыре клиента передали ей больше 2 млн рублей. Мошенница потратила их.

Степновский районный суд признал женщину виновной в крупном мошенничестве. Её приговорили к трём годам и четырём месяцам колонии общего режима

Исполнение наказания отсрочили до достижения пятилетним ребёнком преступницы четырнадцатилетнего возраста.