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Все проблемные дома в Саратовской области обзавелись социальными паспортами
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Все проблемные дома в Саратовской области обзавелись социальными паспортами 

Свободные новости 3 часа назад
Фото: Свободные новости
На каждый дом с обманутыми дольщиками в Саратове составлен социальный паспорт. Об этом сегодня, 11 августа, на совещании с участием председателя Госдумы Вячеслава Володина доложил губернатор области Валерий Радаев.
Он сообщил, что всего в области насчитывается 4868 пострадавших участников долевого строительства на 38 объектах, или 3530 семей. В частности, жилья, за которое они уже заплатили, дожидаются 113 инвалидов, 266 усыновителей, 53 ветерана; 119 семей были обмануты после того, как воспользовались маткапиталом для приобретения жилья.
Как подчеркнул губернатор, основными препятствиями для завершения строительства является недостаток средств. В самые тяжелые, 4 и 5 группы проблемных домов входит 27 объектов, на завершение которых необходимо 3,4 миллиарда рублей.
«Имеющегося инвестресурса для решения проблемы может оказаться недостаточным», — признал глава региона.
В качестве решения, оповестил Радаев, был разработан региональный законопроект о предоставлении инвесторам земельных участков для реализации масштабных проектов с тем, чтобы на вырученные средства предоставить компенсации или квартиры в иных домах дольщикам, чьи жилье было проданы дважды или не может быть завершено.
«Работа не прекратится до тех пор, пока не будут решены проблемы всех обманутых дольщиков», — пообещал губернатор.
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