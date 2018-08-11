Все проблемные дома в Саратовской области обзавелись социальными паспортами

Он сообщил, что всего в области насчитывается 4868 пострадавших участников долевого строительства на 38 объектах, или 3530 семей. В частности, жилья, за которое они уже заплатили, дожидаются 113 инвалидов, 266 усыновителей, 53 ветерана; 119 семей были обмануты после того, как воспользовались маткапиталом для приобретения жилья.

Как подчеркнул губернатор, основными препятствиями для завершения строительства является недостаток средств. В самые тяжелые, 4 и 5 группы проблемных домов входит 27 объектов, на завершение которых необходимо 3,4 миллиарда рублей.

«Имеющегося инвестресурса для решения проблемы может оказаться недостаточным», — признал глава региона.

В качестве решения, оповестил Радаев, был разработан региональный законопроект о предоставлении инвесторам земельных участков для реализации масштабных проектов с тем, чтобы на вырученные средства предоставить компенсации или квартиры в иных домах дольщикам, чьи жилье было проданы дважды или не может быть завершено.

«Работа не прекратится до тех пор, пока не будут решены проблемы всех обманутых дольщиков», — пообещал губернатор.