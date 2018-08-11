Псковская область получит 18,3 млн рублей из резервного фонда правительства

63 субъекта Российской Федерации получат из резервного фонда правительства России 30,6 млрд рублей для стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев. При расчёте размера дотации учитывался положительный прирост поступления по налогу на прибыль организаций, зачисленный в федеральный бюджет на территории соответствующего субъекта Федерации по итогам 2017 года. Таким образом, предоставление дотаций позволит поощрить субъекты Федерации, обеспечившие максимальный прирост таких налоговых поступлений по итогам 2017 года. Псковская область получит из федерального бюджета около 18 млн 396 тысяч рублей. Средства предоставляются в рамках подпрограммы «Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов» государственной программы «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами».