Ещё
Псковская область получит 18,3 млн рублей из резервного фонда правительства
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.25
$
67.50
76.91
77.37
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.90
73.93
Индексы и котировки Brent
72.96
+0.00 Золото
1211.32
–0.01 РТС
1056.93
–0.66
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1412
–0.0248
29.07
1.1659
09.08
05.08
31.07

Псковская область получит 18,3 млн рублей из резервного фонда правительства 

Псковская губерния 19 минут назад
63 субъекта Российской Федерации получат из резервного фонда правительства России 30,6 млрд рублей для стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев. При расчёте размера дотации учитывался положительный прирост поступления по налогу на прибыль организаций, зачисленный в федеральный бюджет на территории соответствующего субъекта Федерации по итогам 2017 года. Таким образом, предоставление дотаций позволит поощрить субъекты Федерации, обеспечившие максимальный прирост таких налоговых поступлений по итогам 2017 года. Псковская область получит из федерального бюджета около 18 млн 396 тысяч рублей. Средства предоставляются в рамках подпрограммы «Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов» государственной программы «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами».
Псковская губерния: последние новости
Псковичи хранят в банках 57,7 миллиарда рублей Чаще всего в Псковской области встречается зарплата в 13 тысяч рублей 214 млн рублей сэкономили в Пскове на госзакупках
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стоит ли искать «дно рубля» и покупать валюту25
Запрет на доллар. Могут ли компании в РФ перейти на евро?40
Пенсионерам запретят продавать квартиры396
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США608
Трамп начал «крушить» валюты союзников России394
Видео
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
07:40
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС
Экономика В мире
01:50
Стоит ли искать «дно рубля» и покупать валюту
Рынки
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
01:50
Американская ловушка: рубль ушел в пике
Рынки Статьи
03:13
«Северному потоку-2» нашли альтернативу
Экономика
02:28
Порошенко нашел в России «троянского коня»
Экономика В мире
00:21
Рубль не отбился: Госдеп принуждает Россию покаяться
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение