Минестерство траспорта РФ рекомендовала Южной столице изменить цены на платные парковки

Изменять цены рекомендуют в зависимости от загруженности дорог. Ростовской области порекомендовали цены снизить. Сейчас в Юной столице цена фиксированная 35 рублей за час. Министерство транспорта уточнила, что такую плату можно брать только при полной загруженности, либо при загруженности в 96%.

При заполняемости ниже 85% парковка, по рекомендации министерства транспорта, должна быть бесплатна. От 86% за час пользования стоимость парковочного места может составлять не более 9 рублей.

В зависимости от дня недели, времени суток, длительности стоянки, власти могут изменять цену парковки на одном и том же участке.