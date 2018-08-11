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Минестерство траспорта РФ рекомендовала Южной столице изменить цены на платные парковки
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Минестерство траспорта РФ рекомендовала Южной столице изменить цены на платные парковки 

Деловое сообщество 47 минут назад
Изменять цены рекомендуют в зависимости от загруженности дорог. Ростовской области порекомендовали цены снизить. Сейчас в Юной столице цена фиксированная 35 рублей за час. Министерство транспорта уточнила, что такую плату можно брать только при полной загруженности, либо при загруженности в 96%.
При заполняемости ниже 85% парковка, по рекомендации министерства транспорта, должна быть бесплатна. От 86% за час пользования стоимость парковочного места может составлять не более 9 рублей.
В зависимости от дня недели, времени суток, длительности стоянки, власти могут изменять цену парковки на одном и том же участке.
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