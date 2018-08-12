Названы самые дорогие регионы по тарифам на ЖКХ

Где сколько платят? Самые дорогие регионы по тарифам на ЖКХ

C 1 июля в российских регионах повысились тарифы на ЖКХ, пишут Вести. Но рост цен неоднородный, так как стоимость отдельных услуг определяется местными властями. По закону общее повышение тарифов ЖКХ не должно превышать установленных государством предельных индексов.

Индекс зависит от экономической успешности региона: чем лучше жизнь, тем выше коммунальный платеж. Выше всего индекс в Москве — 7,5, второе место с индексом 6,5 делят три региона: Санкт-Петербург, Камчатский край и Республика Саха (Якутия).

Лидерами по объему платежей не первый год становятся «удаленные регионы»: Якутия, Чукотка, Камчатка. Выше всего тариф был в Чукотском автономном округе — в среднем 9 789 руб. за квартиру, а в Якутии за последние 5 лет стоимость услуг ЖКУ выросла на 42%. «Дорогими» регионами оказались также Московская и Ленинградская область, Магадан и Коми.