Предвыборные затраты «Единой России» в 20 раз превысили расходы конкурентов 

Избирком Ростовской области опубликовал отчет о расходаходовании денежных средств на выборы в депутаты Заксобрания Ростовской области. По состоянию на 1 августа партии потратили на выборы 3 685 950 рублей, при этом поступило средств более 45 миллионов рублей. Больше всех денег у партии «Единая Россия». На предвыборные расходы она получила 30 миллионов рублей. После идет "Справедливая Россия" — 9 миллионов рублей и ЛДПР получившая в предвыборных фонд 6 миллионов рублей. У остальных бюджет более скромный от 150 до 306 тысяч рублей. Уже на 1 августа из полученных средств больше всех потратила «Единая Россия» более 3 миллионов рублей, у остальных затраты составили от 117 до 145 тысяч рублей.