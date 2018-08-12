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Объекты Urban Group в Подмосковье будут достроены
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Объекты Urban Group в Подмосковье будут достроены 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Все объекты компаний Urban Group в Подмосковье, строительство которых не было завершено, будут достроены, даже те, которые люди покупали на стадии котлована, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Существует государственная система гарантий, которая предполагает достройку всех объектов. И мы, соответственно, регион, будем участвовать. Уже сейчас идет активная коммуникация, активная встреча с инициативной группой. Все дома (группы компаний Urban Group — ред.) будут достроены», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».
Он отметил, что после встречи с инициативной группой было принято решение завершать строительство даже тех домов, которые люди покупали на стадии котлована.
Urban Group — один из крупнейших застройщиков жилья в Подмосковье. 30 мая компания объявила о приостановке продаж жилья в связи с аудитом, было остановлено строительство домов. Urban Group имеет обязательства перед 20 тысячами дольщиков на 80 миллиардов рублей.
Ранее правительство РФ выделило Минстрою из своего резервного фонда 3 миллиарда рублей на завершение строительства объектов компании-банкрота Urban Group.
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Комментарии  Ещё 3 источника 
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