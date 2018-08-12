Объекты Urban Group в Подмосковье будут достроены

Все объекты компаний Urban Group в Подмосковье, строительство которых не было завершено, будут достроены, даже те, которые люди покупали на стадии котлована, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев

«Существует государственная система гарантий, которая предполагает достройку всех объектов. И мы, соответственно, регион, будем участвовать. Уже сейчас идет активная коммуникация, активная встреча с инициативной группой. Все дома (группы компаний Urban Group — ред.) будут достроены», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что после встречи с инициативной группой было принято решение завершать строительство даже тех домов, которые люди покупали на стадии котлована.

Urban Group — один из крупнейших застройщиков жилья в Подмосковье. 30 мая компания объявила о приостановке продаж жилья в связи с аудитом, было остановлено строительство домов. Urban Group имеет обязательства перед 20 тысячами дольщиков на 80 миллиардов рублей.