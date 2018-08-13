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Профицит бюджета в январе-июле составил 2,5% ВВП
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Профицит бюджета в январе-июле составил 2,5% ВВП 

Газета.Ru 43 минуты назад
Фото: Прайм
Федеральный бюджет исполнен в январе — июле 2018 года с профицитом в 2,5% ВВП, или 1 трлн 383,3 млрд руб.
Об этом говорится в сообщении Минфина России.
"Профицит — 1 383 299,5 млн рублей", — говорится в сообщении.
Новость дополняется.
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