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В ближайшие годы Ямал ждёт строительный бум
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В ближайшие годы Ямал ждёт строительный бум 

Noyabrsk24.ru 1 час назад
Фото: Noyabrsk24.ru
В ближайшие 5 лет на Ямале увеличатся темпы строительства. До 2022 года по утвержденной адресной инвестиционной программе планируется расселить 8 476 жилых помещений общей площадью 336 тысяч квадратных метров. А к 2024 году необходимо построить социальные объекты — детские сады, школы, больницы, культурно-досуговые центры, общей стоимостью свыше 100 миллиардов рублей. Такие данные приводит пресс-служба окружной администрации в День строителя, который отмечается в России сегодня.
На Ямале в строительной сфере работают 48 тысяч специалистов. Сейчас в нашем регионе они строят 266 многоквартирных домов общей площадью более 670 тысяч квадратных метров. А всего за последние пять лет в городах и посёлках региона введено в эксплуатацию свыше 1,2 млн квадратных метров жилья, новосёлами стали 22 тысячи семей.
Что касается минимальной процентной ставки по ипотеке, то для ямальцев она составляет 5,75%, для многодетных семей — от 5,5%. В этом году из окружного бюджета Ямальской ипотечной компании было предоставлено субсидирование в размере 40 миллионов рублей. Это позволило дать ипотеку 118 семьям.
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