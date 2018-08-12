Станет ли ипотека доступнее

Ипотеку нужно сделать еще доступнее, добиваясь снижения ипотечных ставок и используя ипотечные облигации, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев . «Одну из ведущих ролей должен играть Банк России », — сказал глава правительства. Насколько реально снизить ставки по ипотеке, рассуждают эксперты «Вечерки».

Дмитрий Медведев настроен «поднять» не только рынок, но и рынок новостроек:

— Нужно, конечно, не только строить больше, важно поддерживать спрос, а значит, как минимум, добиться дальнейшего снижения ставок по ипотечным займам. У нас здесь в целом результаты неплохие, но есть и другие возможности для того, чтобы сделать ипотеку еще доступнее. Нужно развивать рынок ипотечных ценных бумаг, здесь понятно, что одну из ведущих ролей должен играть Банк России, — сказал Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам.

Ян Арт, эксперт комитета Госдумы по финансовому рынку, считает, что понижение ипотечных ставок в России вполне реально, хотя оно и будет крайне медленным:

— ЦБ ведет политику, заставляющую банки максимально снижать риски и давать кредиты лишь под хорошее обеспечение, — пояснил эксперт. — Поскольку ипотека дается под залог квартиры, такой кредит для банка крайне выгоден, вот их и раздают. И продолжат раздавать, конкурируя и чуть снижая ставки.

— Никакого снижения ипотечных ставок в ближайшие годы не будет. НДС уже подняли с 18 до 20 процентов, а значит, будем ждать увеличения инфляции. Глава Центробанка уже даже назвала цифру — она вырастет на четыре процента по итогам этого года. Но я думаю, будет не меньше пяти процентов. И зачем, спрашивается, в этой ситуации банкам снижать ставки по ипотеке? Чтобы всю их маржу съела инфляция? Никто этого делать не будет, потому что это невыгодно.

Что же касается ипотечных ценных бумаг, то, как пояснил эксперт, они широко распространены во всем мире: застройщики занимают деньги у населения. У нас же, пока не отменено долевое строительство, ипотечных бумаг не введут.