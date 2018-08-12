Почему москвичи все чаще покупают квартиры-студии

Только по итогам II квартала 2018 года спрос на студии (до 32 кв. м) увеличился на 56,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, рассказал «РГ» Роман Родионцев , руководитель по работе с ключевыми партнерами Est-a-Tet.

Чаще всего студии приобретают в качестве первого жилья, ведь платеж по ипотеке сопоставим c арендной ставкой

Этот формат интересен в основном молодой аудитории — как несемейным, так и молодым парам, отмечает Родионцев: «Они могут приобрести такое жилье самостоятельно, либо им его покупают родители. Также значительная доля покупателей приобретает студии для своих родителей, чтобы оставить себе квартиру большей площади, особенно при наличии детей».

Чаще всего студии приобретаются в качестве первого жилья, добавляет Мария Литинецкая , управляющий партнер компании «Метриум», участник партнерской сети CBRE. «На рынке появились клиенты в возрасте до 25 лет, которые выбирают студии как самые доступные варианты. Ведь во многих случаях платеж по ипотеке сопоставим с арендной ставкой. И молодые клиенты предпочитают отдавать деньги уже за собственное жилье», — констатирует она.

По итогам первого полугодия 2018 года в столичных новостройках предлагалось 3,3 тысячи студий (6,4 процента от общего объема предложений на первичном рынке Москвы). Из этого количества четверть — апартаменты, остальное — квартиры. Большая часть спроса традиционно приходится на квартиры — 65,7 процента, говорит Роман Родионцев: «Однако студии-апартаменты также раскупаются активно, учитывая, что такой формат в большей степени представлен среди апарт-комплексов».

Сейчас особенную популярность приобретают студии в сервисных апарт-отелях. «В Москве и Петербурге в первом полугодии 2018 года продажи в этом сегменте в общей доле апартаментов (куда входят и псевдоапартаменты, построенные как жилье и не предусматривающие работу управляющей компании) составили более 60 процентов, — отмечает Андрей Кошкин , председатель совета директоров группы „ЯРД“. — В первом полугодии 2017-го этот показатель был почти в два раза меньше».

9,2 процента всех договоров долевого участия, заключенных физическими лицами с начала года, пришлось на долю квартир и апартаментов площадью менее 30 кв. м Хорошие инвестиционные показатели этого сегмента при относительно небольшом предложении — причина того, что апарт-студии практически не появляются на вторичном рынке. Не более двух процентов проектов становятся частью вторичного рынка. Но не задерживаются и там. Срок экспозиции подобных проектов редко превышает три недели, отмечают эксперты.

Это обусловлено в первую очередь низкой ценой: в абсолютном выражении студии — самые бюджетные предложения на рынке, добавляет Светлана Вольская, руководитель отдела продаж офиса «На Киевской» «МИЭЛЬ — Сеть офисов недвижимости».