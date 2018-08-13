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Российским магазинам уменьшили площади
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Российским магазинам уменьшили площади 

News.ru 1 час назад
Российский рынок торговой недвижимости переживает резкий спад строительства новых объектов. Незначительный рост зафиксирован только в Москве.
По словам руководителя департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгении Хакбердиевой, отсутствие новых строек является результатом падения девелоперской активности в начале текущего кризиса.
Она отметила, что в Москве дополнительным фактором торможения рынка стал дефицит площадок под строительство.
«Это подтолкнуло развитие community-центров в составе жилых комплексов, а также торговых центров в границах транспортно-пересадочных узлов», — сказала Хакбердиева «Коммерсанту».
Эксперты не исключают, что ритейлеры и девелоперы могут взяться за освоение Ханты-Мансийска, Якутска, Махачкалы и других городов, где есть потребность в современных торговых центрах.
Ранее News.ru писал о том, что Столешников переулок, расположенный в самом центре Москвы, покидают бутики, специализирующиеся на продаже люксовых брендов. Запрет на парковку лишил улицу ее целевой высокодоходной аудитории.
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