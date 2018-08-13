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«Известия»: в 2018 году объем выдачи ипотеки может достигнуть 3 трлн рублей
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«Известия»: в 2018 году объем выдачи ипотеки может достигнуть 3 трлн рублей 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Объем выдачи ипотеки в 2018 году может составить 3 трлн рублей, превысив в 1,5 раза показатель прошлого года. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследования ДОМ.РФ и Frank RG.
По данным издания, прошлогодний рекорд в 2 трлн рублей может быть побит уже к сентябрю 2018 года при сохранении стабильной макроэкономической ситуации. По прогнозам аналитиков, к концу года будет выдано около 1,5 млн ипотечных кредитов на общую сумму более 3 трлн рублей.
При этом за семь месяцев 2018 года, по предварительной оценке, было выдано 785 тыс. кредитов на сумму 1,55 трлн рублей. Таким образом, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 68%, сообщает газета.
Как отмечают «Известия», пик рефинансирования ранее выданных кредитов уже пройден, а рост рынка наблюдается главным образом за счет выдачи новых ипотечных кредитов. Ранее аналитики объяснили рост выдачи ипотеки активным снижением ставок в условиях востребованности населением современного и комфортного жилья.
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