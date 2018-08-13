Хабаровский край поощрят за рост налоговых поступлений

Правительство России выделит из резервного фонда более 0,9 млрд руб пяти дальневосточным регионам — Республике Саха (Якутия), Камчатке, Приморью, Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев , сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития РФ. Республика Саха (Якутия) получит 388 158 000 руб, Камчатский край — 47 676 000 руб, Приморье — 325 544 000 руб, Хабаровский край –189 619 000 руб, Еврейская автономная область — 2 474 000 рублей.

Как поясняется на сайте правительства, средства выделяются для того, чтобы поощрить субъекты Федерации, обеспечившие максимальный прирост налоговых поступлений по налогу на прибыль организаций в федеральный бюджет по итогам 2017 года.

Средства предоставляются в рамках госпрограммы «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами».