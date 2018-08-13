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Самый сложный объект «большой стройки» — Николаевская больница
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Самый сложный объект «большой стройки» — Николаевская больница 

Хабаровский край сегодня 32 минуты назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В Хабаровске прошло совещание, посвященное реализации плана социального развития центров экономического роста края. Встречу провел министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов. В работе принял участие губернатор Вячеслав Шпорт и члены правительства края. На совещании обсудили графики «большой стройки» — строительства новых социальных объектов, включенных в план, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу главы региона. Напомним, всего по Хабаровскому краю одобрено 14 объектов с объемом финансирования в 10,8 млрд рублей. Работы будут вестись в 2018 — 2020 годах. Возведение нескольких объектов уже началось и идет по графику. Так, в Хабаровске продолжается строительство краевого дворца единоборств «Самбо», в Комсомольске-на-Амуре — Инженерной школы, в Чегдомыне — плавательного бассейна. Кроме того, по ряду объектов уже заключены контракты. Речь идет о региональном центре развития спорта, станции скорой помощи и межрайонном онкологическом диспансере в Комсомольске-на-Амуре. В числе сложных объектов с точки зрения логистики и организации работ — лечебный корпус центральной районной больницы в Николаевске-на-Амуре. Доставка инертных материалов в северный район может повлиять на удорожание всего проекта. В связи с этим краевые власти приняли решение о подготовке документов на разработку карьера вблизи города. Это позволит строителям не зависеть от завозных материалов и навигации на Амуре.
«Практически по всем объектам и конкурсные процедуры, и стройка идут по плану. Остается ряд вопросов, как например, по Николаевску-на-Амуре, которые решаем в оперативном порядке. В этом году у нас уже будет сдан первый объект в рамках плана — это Инженерная школа в Комсомольске-на-Амуре», — отметил губернатор Вячеслав Шпорт.
«Сейчас идет большая подготовительная работа во всех регионах Дальнего Востока к строительству, на некоторых объектах работа уже началась. Поэтому сейчас самое главное — контроль. Мы будем внимательно следить за тем, чтобы конкурсные процедуры проходили вовремя, подрядчики быстро выходили на площадки. Мы поставили четкую задачу — ни один государственный рубль не должен быть потерян, средства должны быть использованы эффективно», — подчеркнул глава Минвостокразвития РФ Александр Козлов.
СПРАВКА: Постановление о выделении единой субсидии дальневосточным регионам на строительство социальных объектов председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал в июне текущего года. Из федерального бюджета будет направлено почти 54 миллиарда рублей в течение трех лет, при этом 21,2 миллиарда рублей поступят в регионы уже в этом году. До 2020 года на Дальнем Востоке будут реализованы 193 мероприятия — строительство и модернизация школ, детских садов, больниц, культурных центров.
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